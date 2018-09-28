Путин примет участие в саммите СНГ в Душанбе, встретится с Рахмоном и Жээнбековым

Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании глав стран-членов СНГ, а также встретится с таджикистанским и киргизским коллегами Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.
Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов
По его словам, в частности, среди этих документов будет Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
Еще одним пунктом повестки дня переговоров станет рассмотрение вопросов сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Ю.Ушаков заявил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в настоящее время также является председателем Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, представит доклад на эту тему.
Ю.Ушаков заметил, что всего планируется принять 18 документов, часть которых будет касаться кадровой тематики, в том числе о руководителе Антитеррористического центра и о председателе Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны.
Кроме того, главы государств СНГ примут заявления по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, 90-летия Чингиза Айтматова, а также о Всемирных играх кочевников.
Особое внимание будет уделено вопросам подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Ожидается, что с докладом о ходе подготовки к данному юбилею выступит спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Также участники саммита примут решение о переходе председательства СНГ в 2019 году Туркменистану.
По словам Ю.Ушакова, "на полях" саммита у В.Путина также запланированы встречи с Э.Рахмоном С.Жээнбековым.
Встреча В.Путина с Э.Рахмоном станет второй по счету в текущем году. До этого они встречались на саммите ШОС в китайском Циндао 9 июня.
Говоря о встрече В.Путина с С.Жээнбековым, Ю.Ушаков заявил, что президенты планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, политической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по взаимодействию в рамках интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
Ранее в 2018 году два президента встречались 14 мая в Сочи "на полях" заседания Высшего евразийского совета, 14 июня - в Москве на открытии Чемпионата мира по футболу, а 9 июня - на саммите ШОС в Циндао.
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