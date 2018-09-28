Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 17° 24° 30 Сен 18° 26° 1 Окт 17° 26°

Дальнее зарубежье 28.09.2018 10:34

Главы МИД семи стран, в том числе Франции, ФРГ, Великобритании и США призвали к выработке новой сирийской конституции

Главы МИД семи стран - Египта, Германии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призвали к скорейшей выработке проекта новой сирийской конституции под эгидой ООН и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Как сказано в заявлении, подписанном главами МИД стран, необходимо скорейшее политическое решение конфликта в Сирии в рамках резолюции Совбеза ООН 2254.

"Мы призываем ООН и офис спецпосланника по Сирии для этой цели как можно скорее созвать заслуживающий доверия конституционный комитет с участием всех сторон, который начнет вырабатывать проект новой сирийской конституции и создавать предпосылки для свободных и честных выборов под наблюдением ООН", - сказано в заявлении, поступившем в четверг вечером в "Интерфакс".

"Мы призываем спецпосланника ООН по Сирии к тому, чтобы проинформировать Совбез до 31 октября", - сказано в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СТРАНЫ, МИД, СИРИЯ


Похожие новости


Баку надеется превратить проблему отсутствия выхода к морю в возможности для сотрудничества с другими такими же странами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]