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Дальнее зарубежье 28.09.2018 10:45

Встреча Трампа и замгенпрокурора Розенстайна перенесена на следующую неделю - газета

Президент США Дональд Трамп встретится с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном на следующей неделе, сообщает в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на Белый дом.

"Президент Д.Трамп несколько минут назад поговорил с Р.Розенстайном, и они запланировали провести встречу на следующей неделе", - приводит издание слова представителя Белого дома Сары Сандерс.

"Нью-Йорк таймс" отмечает, что в ходе встречи "будет обсуждаться будущее Р.Розенстайна в министерстве юстиции".

Ранее эта встреча была запланирована на четверг после того, как Д.Трамп закончит выступления на сессии Генассамблеи и в Совбезе ООН и вернется в Вашингтон.

В понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Р.Розенстайн устно объявил об отставке.

Информация об отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

Однако позднее газета "Уолл-стрит джорнэл" написала, что сообщения не соответствуют действительности и Р.Розенстайн не намерен покидать свой пост.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]