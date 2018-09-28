Встреча Трампа и замгенпрокурора Розенстайна перенесена на следующую неделю - газета

Президент США Дональд Трамп встретится с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном на следующей неделе, сообщает в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на Белый дом.
"Президент Д.Трамп несколько минут назад поговорил с Р.Розенстайном, и они запланировали провести встречу на следующей неделе", - приводит издание слова представителя Белого дома Сары Сандерс.
"Нью-Йорк таймс" отмечает, что в ходе встречи "будет обсуждаться будущее Р.Розенстайна в министерстве юстиции".
Ранее эта встреча была запланирована на четверг после того, как Д.Трамп закончит выступления на сессии Генассамблеи и в Совбезе ООН и вернется в Вашингтон.
В понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Р.Розенстайн устно объявил об отставке.
Информация об отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).
Однако позднее газета "Уолл-стрит джорнэл" написала, что сообщения не соответствуют действительности и Р.Розенстайн не намерен покидать свой пост.
Президент Алиев принимает участие в саммите СНГ в Душанбе
Армения за сутки нарушила режим прекращения огня 94 раза – Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху предупредили глав МИД Азербайджана и Армении о необходимости компромисса
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 1 октября планирует привлечь 350 млн манатов
ASA ожидает роста до 100 млн манатов сбора премий по обязательному страхованию от несчастных случаев в производстве
Нефть WTI подорожала при стабильной Brent на уровне $81,7 за баррель
Азербайджан будет представлен на Pekin EXPO 2019 национальным стендом
Национальный туристический саммит Азербайджана пройдет в октябре
В связи с беспорядками в Гяндже арестовано около 80 человек – Генпрокурор Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
«Р-Фарм» принял участие в Девятом российско-азербайджанском региональном форуме
Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»