Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 17° 24° 30 Сен 18° 26° 1 Окт 17° 26°

ТЭК 28.09.2018 09:11

Азербайджан планирует импортировать до 80 тыс. тонн бензина АИ-92 в связи с остановкой на ремонт БНПЗ

Компания SOCAR в связи с плановой остановкой на ремонт Бакинского НПЗ (БНПЗ) планирует импорт до 80 тыс. тонн автомобильного бензина марки АИ-92, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

Как сообщалось ранее, плановая остановка на ремонт БНПЗ намечена на октябрь 2018 год.

"Остановка на ремонт БНПЗ может создать необходимость в импорте в Азербайджан автомобильного бензина марки АИ-92 для обеспечения внутреннего спроса. Речь идет об импорте до 80 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возможно, импорт будет осуществлен из Туркменистана. "Это удобный вариант с учетом цены и вопросов логистики", - добавил он.

Ранее сообщалось, что БНПЗ будет остановлен на месяц для проведения на предприятии работ по реконструкции и модернизации.

Азербайджан в настоящее время импортирует бензин марки Premium Euro-95 и Super Euro-98. Их импорт в страну начался с 1 апреля 2014 года.

Производство бензина марки АИ-92 осуществляется на Бакинском НПЗ. Согласно данным Госкомстата, в январе-августе 2018 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 3% - до 807 тыс. тонн.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕНЗИН, ИМПОРТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Азербайджан в I полугодии импортировал из России бензина Premium Euro-95 на $16 млн Азербайджан в I квартале импортировал из России бензина Premium Euro-95 на $14 млн Азербайджан за 2017г импортировал бензина Premium Euro-95 на $32,8 млн, Super Euro-98 - на $1,1 млн Азербайджан за 9 месяцев импортировал бензина Premium Euro-95 на $23,6 млн, Super Euro-98 - на $0,73 млн Азербайджан в III квартале 2017г импортировал бензина марки AI-92 на $46,5 млн Азербайджан в I-ом полугодии импортировал автомобильного бензина «Premium Euro-95» на $15 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]