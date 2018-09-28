Азербайджан планирует импортировать до 80 тыс. тонн бензина АИ-92 в связи с остановкой на ремонт БНПЗ

Компания SOCAR в связи с плановой остановкой на ремонт Бакинского НПЗ (БНПЗ) планирует импорт до 80 тыс. тонн автомобильного бензина марки АИ-92, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
Как сообщалось ранее, плановая остановка на ремонт БНПЗ намечена на октябрь 2018 год.
"Остановка на ремонт БНПЗ может создать необходимость в импорте в Азербайджан автомобильного бензина марки АИ-92 для обеспечения внутреннего спроса. Речь идет об импорте до 80 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возможно, импорт будет осуществлен из Туркменистана. "Это удобный вариант с учетом цены и вопросов логистики", - добавил он.
Ранее сообщалось, что БНПЗ будет остановлен на месяц для проведения на предприятии работ по реконструкции и модернизации.
Азербайджан в настоящее время импортирует бензин марки Premium Euro-95 и Super Euro-98. Их импорт в страну начался с 1 апреля 2014 года.
Производство бензина марки АИ-92 осуществляется на Бакинском НПЗ. Согласно данным Госкомстата, в январе-августе 2018 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 3% - до 807 тыс. тонн.
Ф.Исазаде
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