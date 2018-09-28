Баку и Махачкалу могут наладить прямое авиасообщение

Генеральный директор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов и председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров подписали меморандум о сотрудничестве по налаживанию прямого авиасообщения между Баку и Махачкалой.

"Документ был подписан в рамках мероприятий Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку, участие в котором принимает и дагестанская делегация во главе с главой республики Владимиром Васильевым", сообщила журналистам помощник гендиректора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.

А.Азизов