Алиев и Путин подтвердили курс на углубление сотрудничества между Азербайджаном и Россией

За последние 5 лет Владимир Путин посещает Азербайджан в четвёртый раз. Только за этот год, лидеры Азербайджана и России проводят четвёртую встречу, а на полях саммита СНГ, который пройдёт в Душанбе 27-28 сентября это уже будет пятая встреча. Личные взаимоотношения Владимира Путина и Ильхама Алиева находятся на самом высоком уровне, это можно легко проследить и по ходу самих встреч, и по результатам переговоров.

Действительно, Азербайджан занимает особое место в российской внешней политике. В Москве ценят не только тёплое и особое отношение Баку к русскому языку, но и твёрдую и независимую позицию азербайджанских властей на мировой политической арене. Всё это учитывается при ведении переговоров по тем или иным вопросам, в частности по больной для Азербайджана темы армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Встречу, прошедшую накануне, можно назвать плодотворной. Во-первых, стороны детально обсудили перспективы развития российского бизнеса в Азербайджане и азербайджанского бизнеса в России. Неспроста, в состав российской делегации входили министр экономического развития Максим Орешкин, крупные бизнесмены, а также некоторые главы российских регионов, в частности, глава Дагестана Владимир Васильев. Как известно, в последнее время часть азербайджанской продукции, к примеру, продукты питания не поставлялись в Россию через республику Дагестан, мотивируя тем, что якобы азербайджанская сторона не соблюдает установленные нормы и правила перевозок. Присутствие главы Дагестана, возможно, поставило точку в этом вопросе и в скором времени активизируются поставки азербайджанской продукции через этот регион.

Также лидеры двух государств не обошли стороной проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», с которым связывают много надежд целый ряд стран, такие как Индия и Иран особенно заинтересованные в скорейшем полноценном его запуске. Экономические проблемы Ирана могут создать проблемы и для России, и для Азербайджана. Поэтому такие международные проекты геоэкономического характера могут решить ряд жизненно-важных проблем экономики Исламской республики.

Важно отметить, что ещё на встрече в Сочи, И.Алиев и В.Путин договорились за 6 лет нарастить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов. Сейчас товарооборота демонстрирует положительную динамику. В 2017 году товарооборот между двумя странами составил чуть более 2,6 млрд долларов, увеличившись почти на 34,5% по сравнению с 2016 годом. Экспорт из России в Азербайджан составил около 2 млрд долларов, увеличившись на 28% по сравнению с 2016 годом. Импорт в Россию из Азербайджана составил 692 млн долларов, рост на 55% по сравнению с тем же 2016 годом. В этом году сохраняется положительная динамика – за первое полугодие товарооборот между двумя странами вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Следовательно, Россия и Азербайджан двигаются в направлении наращивания экономических взаимоотношений, при этом учитывая свои интересы в регионе.

Важно отметить, что обе страны придают значение сотрудничеству не только в энергетическом секторе, но и производстве. В ближайшем будущем в Азербайджане откроется крупный фармацевтический комплекс, который будет производить до 500 млн таблеток в год для диабетиков, онкобольных и гипертоников. Таким образом, в Азербайджане появятся дополнительные рабочие места и новый имидж, который будет формировать страну в медицинском направлении. Подобные бизнес-проекты способствуют активному экономическому взаимодействию между двумя странами, и, разумеется, открывают новые горизонты для дальнейшего взаимодействия и по другим направлениям, например, в военно-политическом и гуманитарном.

Азербайджан до сих пор закупил у России вооружения на сумму более, чем 5 млрд долларов. В Азербайджане придают особое внимание оружию российского производства, новая российская военная техника была представлена на международной оборонной выставке ADEX-2018, которая прошла в Баку в эти дни. Более того, есть вероятность того, что Азербайджан серьёзно рассматривает если не вступление, то возможно получение статуса страны-наблюдателя в таких организациях, как ОДКБ и ЕАЭС. Возможно, этот вопрос обсуждался на встрече двух лидеров, но пока не ясно, как дальше будет проходить взаимодействие по этой линии, тем более, что в Баку не так категорически опровергают подобные разговоры, как это ещё было несколько лет назад.

Не обошли стороной президенты двух стран и культурно-гуманитарное сотрудничество. Азербайджан – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где уважительно относятся к русскому языку и соответственно не препятствуют обучению на русском языке. Президент Алиев подчеркнул, что на сегодняшний день на территории страны действуют 341 школа с обучением на русском языке, а также в высших учебных заведениях. В том числе в республике действуют 2 филиала ведущих российских вузов – МГУ им. М. В. Ломоносова и Медицинской академии им. Сеченова.

Несомненно, главной повесткой этой встречи была экономика. По итогам переговоров Владимир Путин и Ильхам Алиев в основном указывали о необходимости развивать экономические взаимоотношения, привлечении российских инвесторов в Азербайджан, запуске МТК «Север-Юг», открытии совместных предприятий. Россия заинтересована в твёрдом экономическом укреплении в Азербайджане и для этого есть все предпосылки. Тем более на фоне непростой геополитической ситуации и неустойчивого экономического положения в регионе, две страны должны думать об укреплении взаимоотношений друг с другом, иначе годы, потраченные на эту работу, пойдут просто насмарку.

Эксперт Центра постсоветских исследований

Института мировой экономики и международных отношений

имени Е.М.Примакова Российской академии наук

(ИМЭМО РАН) Фархад Ибрагимов