Рост премий страховщиков в Азербайджане в 2018г может составить до 40% - Ассоциация

Суммарные премии страховщиков Азербайджана по итогам 2018 года могут составить 750 млн манатов, считает глава Ассоциация страховщиков Азербайджана (АSА) Мустафа Аббасбейли.
"Ежегодный рост страхового рынка Азербайджана составляет 10%. За 8 месяцев 2018 года рост превысил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2018 года ожидается рост страхового рынка на уровне до 40% - до 750 млн манатов", - сказал М.Аббасбейли журналистам в пятницу.
По его словам, по некоторым видам страхования наблюдается активность, по некоторым - стабильность.
"Наша цель - обеспечить многовекторное развитие страхового рынка", - добавил М.Аббасбейли.
Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года суммарные премии страховщиков в Азербайджане составили 556,9 млн манатов.
Н.Аббасова
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