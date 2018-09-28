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Финансы 28.09.2018 10:14

Рост премий страховщиков в Азербайджане в 2018г может составить до 40% - Ассоциация

Суммарные премии страховщиков Азербайджана по итогам 2018 года могут составить 750 млн манатов, считает глава Ассоциация страховщиков Азербайджана (АSА) Мустафа Аббасбейли.

"Ежегодный рост страхового рынка Азербайджана составляет 10%. За 8 месяцев 2018 года рост превысил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2018 года ожидается рост страхового рынка на уровне до 40% - до 750 млн манатов", - сказал М.Аббасбейли журналистам в пятницу.

По его словам, по некоторым видам страхования наблюдается активность, по некоторым - стабильность.

"Наша цель - обеспечить многовекторное развитие страхового рынка", - добавил М.Аббасбейли.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года суммарные премии страховщиков в Азербайджане составили 556,9 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]