Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 17° 24° 30 Сен 18° 26° 1 Окт 17° 26°

Инфраструктура и тендеры 28.09.2018 10:32

Минэнерго Азербайджана не устроили предложения по тендеру на оптимизацию деятельности Azeristiliktechizat

Минэнерго Азербайджана объявило не состоявшимся тендер на отбор консультанта для разработки плана действий по диагностике и оптимизации деятельности ОАО "Azeristiliktechizat", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

"Предложения, представленные в рамках тендера, нами были признаны неудовлетворительными. Поэтому тендерная комиссия признала тендер не состоявшимся", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, план действий должен был включать следующие поэтапные меры: создание в Азербайджане надежной системы теплоснабжения; снижение расхода электроэнергии и газа для выработки тепла; проведение экологической, технической и финансовой диагностики Azeristiliktechizat и оптимизации деятельности общества.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭНЕРГО, ТЕНДЕР, АННУЛИРОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]