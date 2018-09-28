Минэнерго Азербайджана не устроили предложения по тендеру на оптимизацию деятельности Azeristiliktechizat

Минэнерго Азербайджана объявило не состоявшимся тендер на отбор консультанта для разработки плана действий по диагностике и оптимизации деятельности ОАО "Azeristiliktechizat", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

"Предложения, представленные в рамках тендера, нами были признаны неудовлетворительными. Поэтому тендерная комиссия признала тендер не состоявшимся", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, план действий должен был включать следующие поэтапные меры: создание в Азербайджане надежной системы теплоснабжения; снижение расхода электроэнергии и газа для выработки тепла; проведение экологической, технической и финансовой диагностики Azeristiliktechizat и оптимизации деятельности общества.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

А.Азизов