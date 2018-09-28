Нефть WTI подорожала при стабильной Brent на уровне $81,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок скорее всего вырастут по итогам текущей недели, причем для WTI это станет третьим недельным подъемом подряд.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:52 по московскому времени подешевели на $0,02 (0,02%) - до $81,7 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $0,38 (0,47%) и составляла на закрытие $81,72 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в пятницу выросли на $0,13 (0,18%) - до $72,25 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $0,55 (0,77%), завершив торги на отметке $72,12 за баррель.
С начала текущей недели Brent прибавила в цене 3,7%, WTI - 2,1%.
Некоторые аналитики и представители нефтегазового сектора указывают на возможность взлета нефтяных котировок до $100 за баррель, в том числе из-за вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана, а также проблем с поставками из ряда других стран.
Четвертый квартал станет самым напряженным кварталом более чем за 10 лет с точки зрения баланса спроса и предложения сырья из-за резкого сокращения поставок нефти из Ирана, прогнозирует Energy Aspects.
"Наши последние исследования свидетельствуют, что экспорт Ирана в ноябре может сократиться до менее 1 млн б/с", - говорится в обзоре. Таким образом, поставки могут снизиться почти на 2 млн б/с по сравнению с апрельским уровнем (2,85 млн б/с), а это еще не заложено в котировки.
Эксперты ранее обсуждали возможность того, что США могут прибегнуть к продаже нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить последствия нового раунда антииранских санкций, вступающих в силу в начале ноября. Однако министр энергетики США Рик Перри на этой неделе заявил, что страна не намерена прибегать к продаже нефти из запасов для того, чтобы компенсировать потенциальные негативные последствия потери иранского экспорта для мирового рынка. Это оказало бы "незначительное и краткосрочное влияние" на рынок, сказал он.
text-decoration: none; text-underline: none;" style="color: rgb(0, 144, 117); text-decoration: none;">антииранских санкций, вступающих в силу в начале ноября. Однако министр энергетики США Рик Перри на этой неделе заявил, что страна не намерена прибегать к продаже нефти из запасов для того, чтобы компенсировать потенциальные негативные последствия потери иранского экспорта для мирового рынка. Это оказало бы "незначительное и краткосрочное влияние" на рынок, сказал он.
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