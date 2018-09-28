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СНГ 28.09.2018 11:10

В России собрались изменить формулу расчета пенсий

Правительство России задумалось об изменении формулы расчета страховых пенсий россиян,сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновника и эксперта, участвовавшего в обсуждении вопроса.

По данным издания, помимо повышения пенсионного возраста в правительстве планируют улучшить "основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия".

Один из собеседников газеты сказал, что под этим подразумевается отмена действующей с 2015 года балльной пенсионной формулы, однако остальные два сказали, что совещаний об отмене балльной формулы не было и пока ясно лишь, что расчет пенсий нужно улучшать.

О намерении правительства отказаться от балльной формулы уже говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, высказанному еще в должности главы Счетной палаты, пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, а порядок расчета пенсионного балла не был утвержден.

"Ведомости" напоминают, что сейчас право на страховую пенсию получает человек, не только достигший пенсионного возраста, но и накопивший определенный трудовой стаж (сейчас - девять лет, с 2025 года будет 15 лет) и рассчитанные исходя из него пенсионные баллы. "При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли, их "стоимость" определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января 2018 года пенсионный балл равен 81,49 руб., фиксированная выплата – 4982,9 руб. В 2018 года, чтобы получить право на страховую пенсию по старости, человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла", - пишет газета.

Один из собеседников газеты считает, что в балльной формуле содержится дисбаланс: пенсионный балл индексируется по уровню инфляции, что в итоге приводит к завышению пенсионных обязательств, кроме того, формула непонятна. Кроме того, она слишком зависит от зарплаты, и потому работник бюджетной сферы с низкой зарплатой обречен на низкую пенсию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]