Глава МИД Ирана отверг обвинения израильского премьера в разработке ядерного оружия

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отверг утверждения премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что Тегеран продолжает разрабатывать ядерное оружие, и обвинил Тель-Авив в реализации тайной ядерной программы.
"Нетаньяху должен объяснить, как Израиль, единственная страна, обладающая ядерным оружием в ближневосточном регионе, может выдвигать такие наглые обвинения против страны, чья (ядерная) программа была неоднократно объявлена мирной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", - заявил министр иранскому информационному агентству ИРНА.
Ранее Нетаньяху заявил, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.
"Сегодня я говорю об этом впервые: у Ирана есть второй секретный объект в Тегеране", - сказал израильский премьер, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил, что "на территории секретного объекта находится большое количество оборудования и материалов, которые используются для разработки Ираном ядерного оружия".
Президент Алиев принимает участие в саммите СНГ в Душанбе
Армения за сутки нарушила режим прекращения огня 94 раза – Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху предупредили глав МИД Азербайджана и Армении о необходимости компромисса
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 1 октября планирует привлечь 350 млн манатов
ASA ожидает роста до 100 млн манатов сбора премий по обязательному страхованию от несчастных случаев в производстве
Нефть WTI подорожала при стабильной Brent на уровне $81,7 за баррель
Азербайджан будет представлен на Pekin EXPO 2019 национальным стендом
Национальный туристический саммит Азербайджана пройдет в октябре
В связи с беспорядками в Гяндже арестовано около 80 человек – Генпрокурор Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
«Р-Фарм» принял участие в Девятом российско-азербайджанском региональном форуме
Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»