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Дальнее зарубежье 28.09.2018 12:01

США останутся в Сирии до ухода оттуда Ирана

Соединенные Штаты будут сохранять свое присутствие в Сирии, пока там будет присутствовать Иран, но это присутствие не обязательно будет военным, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри журналистам на брифинге в рамках сессии Генассамблеи ООН.

В ответ на вопрос о том, выйдут ли США из Сирии после вывода оттуда иранских войск, чиновник сказал: "Президент хочет, чтобы мы оставались в Сирии вплоть до этого, и другие страны с этим согласны".

"Но не обязательно, что это будет военное присутствие. Существует много возможностей сохранять присутствие. Мы, безусловно, уже находимся там дипломатически", - добавил Джеффри.

В то же время, он отметил, что США не будут вынуждать Иран покинуть Сирию.

"Мы не будем заставлять иранцев выйти из Сирии. Мы даже думаем, что и русские не могут вытеснить иранцев из Сирии, потому что сила порождает в ответ силу, военные действия", - сказал дипломат.

Он пояснил, что "все относится к разряду политического давления", поскольку Иран присутствует в Сирии по приглашению сирийских властей.

"Мы считаем, что сирийские правительство на конечном этапе политического процесса или же в какой-то точке политического процесса почувствует, что в присутствии иранских сил в стране больше нет необходимости", - заявил Джеффри.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]