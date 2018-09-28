США останутся в Сирии до ухода оттуда Ирана

Соединенные Штаты будут сохранять свое присутствие в Сирии, пока там будет присутствовать Иран, но это присутствие не обязательно будет военным, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри журналистам на брифинге в рамках сессии Генассамблеи ООН.
В ответ на вопрос о том, выйдут ли США из Сирии после вывода оттуда иранских войск, чиновник сказал: "Президент хочет, чтобы мы оставались в Сирии вплоть до этого, и другие страны с этим согласны".
"Но не обязательно, что это будет военное присутствие. Существует много возможностей сохранять присутствие. Мы, безусловно, уже находимся там дипломатически", - добавил Джеффри.
В то же время, он отметил, что США не будут вынуждать Иран покинуть Сирию.
"Мы не будем заставлять иранцев выйти из Сирии. Мы даже думаем, что и русские не могут вытеснить иранцев из Сирии, потому что сила порождает в ответ силу, военные действия", - сказал дипломат.
Он пояснил, что "все относится к разряду политического давления", поскольку Иран присутствует в Сирии по приглашению сирийских властей.
"Мы считаем, что сирийские правительство на конечном этапе политического процесса или же в какой-то точке политического процесса почувствует, что в присутствии иранских сил в стране больше нет необходимости", - заявил Джеффри.
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