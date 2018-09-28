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Финансы 28.09.2018 11:06

ASA ожидает роста до 100 млн манатов сбора премий по обязательному страхованию от несчастных случаев в производстве

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) прогнозирует рост в 2,5 раза поступлений по обязательному страхованию от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, заявил глава Ассоцации Мустафа Аббасбейли.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP), Бюро по обязательному страхованию (ISB), страховые компании PASHA Heyat Sigorta, Ateshgah Heyat Sigorta и Qala Heyat Sigorta в пятницу подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум обеспечивает заключение договоров обязательному страхованию от случаев потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также документ предусматривает повышение ответственности работодателя, уклоняющегося от заключения договора об обязательном страховании, реализацию опережающих мер для предотвращения несчастных случаев на производстве и профболезней.

"Подписание данного документа имеет большое значение. Мы ожидаем, что на первом этапе его реализации уровень сборов по договорам на обязательное страхование от случаев потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний увеличится с 40 млн манатов до 100 млн манатов, это означает рост на 150%", - сказал М.Аббасбейли, комментируя журналистам подписание меморандума.

Министр труда Сахиль Бабаев, в свою очередь, добавил, что первые положительные результаты реализации меморандума будут получены уже в IV-ом квартале 2018 года, более существенные итоги - в 2019 году.

Исполнительный директор MBNP Ибрагим Алышев отметил, что уровень охвата по этому виду страхования в настоящее время составляет 35%. "Подписание меморандума позволит увеличить этот показатель", - добавил он.

По итогам 2017 года сборы страховщиков в Азербайджане по этому виду страхования составили 33,2 млн манатов, выплаты – 4,2 млн манатов. В январе-августе 2018 года по этому виду страховщики собрали премий на 27,9 млн манатов, выплаты составили 2,2 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРОФПРИГОДНОСТЬ, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]