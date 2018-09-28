Национальный туристический саммит Азербайджана пройдет в октябре

Национальный туристический саммит Азербайджана состоится 18 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госагентстве по туризму.
"Саммит станет платформой для обсуждения путей развития внутреннего и въездного туризма, маркетинга в сфере туризма", - отметили в агентстве.
В рамках саммита также будут проведены обсуждения между представителями государственного и частного секторов по вопросам стимулирования развития туризма.
"Кроме этого, на мероприятии обсудят ход разработки национального туристического бренда и соответствующей стратегии", - подчеркнули в ведомстве.
А.Азизов
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