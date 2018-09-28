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Туризм 28.09.2018 11:21

Национальный туристический саммит Азербайджана пройдет в октябре

Национальный туристический саммит Азербайджана состоится 18 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госагентстве по туризму.

"Саммит станет платформой для обсуждения путей развития внутреннего и въездного туризма, маркетинга в сфере туризма", - отметили в агентстве.

В рамках саммита также будут проведены обсуждения между представителями государственного и частного секторов по вопросам стимулирования развития туризма.

"Кроме этого, на мероприятии обсудят ход разработки национального туристического бренда и соответствующей стратегии", - подчеркнули в ведомстве.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]