В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петербурге после гибели двух человек от ожогов при прорыве трубы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу в пятницу.
Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 28 сентября 2018 года во дворе одного из домов, расположенного на Измайловском проспекте, произошел прорыв магистральной трубы отопления, в результате чего было затоплено общественное заведение, два посетителя которого, 1998 года рождения, получили термические ожоги и погибли.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" утром в понедельник сообщила, что 28 сентября в 3:30 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения на тепловой сети было затоплено кафе. Также были повреждены два автомобиля.
"Прибывшие на место оперативные и экстренные службы ограничили теплоснабжение 76 зданий. В ходе откачки теплоносителя в помещении кафе обнаружено двое погибших", - говорится в сообщении.
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