В Японии отменили 260 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна

В Японии авиакомпании отменили 260 внутренних рейсов из аэропорта Наха префектуры Окинава из-за надвигающегося урагана "Трами", сообщает в пятницу телеканал NHK.

Ожидается, что тайфун достигнет островов Окинава и Амами на юго-западе Японии в субботу, не потеряв своей силы. Скорость ветра вблизи эпицентра тайфуна достигает 162 км/ч.

Жителей островов призывают готовиться к ливням, сильному ветру и волнению на море.