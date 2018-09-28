Азербайджан будет представлен на Pekin EXPO 2019 национальным стендом

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджан будет представлено на выставке Pekin EXPO 2019, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Минэкологии выбрало турецкую компанию Durusu Danismanlik İthalat ve İhracat Hizmetleri Ticaret Ltd. для строительно-монтажных работ павильона Азербайджана на выставке Pekin EXPO 2019.

Стоимость контракта – 1 млн 581 тыс. 822,68 евро.

Pekin EXPO 2019 пройдет с 29 апреля по 7 октября следующего года. Ее тема – зеленая жизнь, лучшая жизнь (Live Green, Live Better).

Н.Аббасова