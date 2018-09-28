Спикер парламента Молдавии допустил возможность упразднения должности президента

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду не исключает, что в будущем республика откажется от должности президента.
"Я думаю, что следующий парламент прибегнет к дальнейшему ограничению полномочий президента. Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления", - заявил А.Канду журналистам в пятницу в парламенте.
По его словам, "своими действиями президент Игорь Додон дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе - парламент и правительство".
Спикер привел в пример назначение на этой неделе двух новых министров в состав правительства. Для этого понадобилось в четвертый раз принять решение о временном отстранении президента от должности.
"Я предполагаю, что это - не последний случай даже при нынешнем парламенте, полномочия которого истекают. В парламенте есть еще проекты законов, против которых выступает президент. Некоторые законы уже приняты и отправлены на промульгацию. Нужно будет направить на промульгацию и новый Кодекс об аудиовизуальных услугах, который содержит и антипропагандистские элементы, против которых выступает президент И.Додон. Он считает, что мы не должны защищать Республику Молдова от пропаганды, в частности от российской. Вы думаете, что президент И.Додон утвердит этот Кодекс?!" - сказал спикер.
Он предположил, что такая же ситуация сложится в случае принятия в Конституцию поправки о том, что "европейская интеграция является стратегической целью Молдавии".
"Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим эти изменения в Конституцию, президент также попытается их блокировать. Это не может продолжаться бесконечно, когда президент действует против интересов страны и отказывается выполнять свои обязанности", - отметил А.Канду.
На этой неделе Конституционный суд принял решение о временном отстранении президента от должности - на время подписания указов о назначении двух министров. После того, как президент Игорь Додон повторно отказался подписывать Указы по этому поводу, Конституционный суд возложил эти обязанности на спикера парламента.
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