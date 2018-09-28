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СНГ 28.09.2018 15:00

Казахстан и США готовят соглашение об открытии прямого авиасообщения

Казахстан и США намерены подписать соглашение об установлении прямого авиасообщения между двумя странами, сообщает МИД Казахстана.

"Казахстан и США планируют подписать соглашение в области гражданской авиации для установления прямого авиасообщения", - сказал глава казахстанского внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов по итогам визита в Нью-Йорк, слова которого приводятся в сообщении министерства.

В рамках визита министр провел встречу с представителями деловых кругов США.

"Казахстан и США укрепляют торгово-экономические отношения в духе расширенного стратегического партнерства благодаря договоренностям, достигнутым президентами Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом в январе текущего года. Главы государств договорились содействовать справедливому и взаимовыгодному экономическому партнерству, которое увеличит торговлю и инвестиции, создаст рабочие места и возможности в обеих странах", - отметил глава МИД.

По данным ведомства, торговый оборот между Казахстаном и США в 2017 году достиг $1,88 млрд.

"Соединенные Штаты традиционно являются крупнейшим инвестором в Казахстане с общим объемом инвестиций более $42 млрд. В прошлом году американские компании вложили в экономику Казахстана более $3,7 млрд. В настоящее время в Казахстане работают более 500 американских компаний, шесть из них являются членами Совета иностранных инвесторов при президенте (CITI Group, JP Morgan and Co., Chevron, Exxon Mobil, GE Oil & Gas, Bake & McKenzie Int.)", - говорится в сообщении

К.Абдрахманов также пригласил заинтересованные компании принять участие в глобальной конференции, посвященной 40-летию принятия Алматинской декларации ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи, которая состоится 25-26 октября 2018 года в Астане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, АВИАСООБЩЕНИЕ


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