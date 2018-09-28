Путин 4-5 октября нанесет официальный визит в Индию

Президент РФ Владимир Путин 4-5 октября посетит Индию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе переговоров с премьер-министром Индии Н.Моди имеется в виду рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, В.Путин и Нарендра Моди примут участие в работе российско-индийского делового форума, а также встретятся с группой воспитанников российского Образовательного центра "Сириус" и одаренных детей из Индии.

Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, сообщают в Кремле.