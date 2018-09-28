Спикер парламента Молдавии не видит причин для охлаждения отношений Кишинева с Евросоюзом

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду опроверг утверждения о том, что отношения республики с Евросоюзом охладели.

"Наши отношения с ЕС основываются на документах, договорах, соглашениях и стратегических интересах Республики Молдова к интеграции в Европейский союз. У нас есть Соглашение об ассоциации, о Свободной торговле, которые уже приносят пользу стране. За счет экспорта, инвестиций из ЕС, у нас есть экономический рост, технологии, человеческий и финансовый капитал", - заявил он журналистам в пятницу в Кишиневе.

По словам спикера, "были определенные дискуссии и политизированные решения, но никто не ставит под сомнение тот факт, что ЕС является стратегическим партнером, членом которого Молдавия стремится стать".

Он считает, что "Молдавию несправедливо наказали, лишив макрофинансовой помощи со стороны ЕС".

"Дело не в этом, мы переживем нынешний непростой период. Правительство справится без денег, которые должны были поступить из ЕС в Молдавию в качестве макрофинансовой помощи. Мы справимся без этих денег, поскольку, благодаря проведенным реформам, у нас есть дополнительные поступления в бюджет, и мы можем позволить себе увеличить зарплаты и пенсии, строить дороги, спортивную арену", - отметил А.Канду.

Он подчеркнул, что "Молдавия продолжит сотрудничество с Европейским союзом, чтобы найти компромисс, от которого следует вернуться к взаимовыгодным отношениям, в том числе к макрофинансовой помощи в будущем".

Как сказал спикер, правящая Демократическая партия ведет переговоры в парламенте, чтобы заручиться поддержкой других фракций и внести поправки в Конституцию, согласно которым "европейская интеграция является стратегической целью Молдавии".

"У нас осталось мало времени до конца мандата парламента, полномочия которого истекают 30 ноября. Но я надеюсь, что партии, которые провозгласили себя проевропейскими, поддержат нашу инициативу", - заявил А.Канду.

Как сообщалось, парламент Молдавии за последний год несколько раз пренебрег рекомендациями Европейского союза и других структур ЕС и Совета Европы. Так, депутаты приняли законы о переходе к смешанной избирательной системе, о налоговой реформе и амнистии капитала.

В конце июня молдавский суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, победу на которых одержал лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе. После этого Европейский парламент принял жесткую резолюцию по Молдавии и заявил о прекращении программы оказания республике макрофинансовой помощи, в рамках которой в этом году было предусмотрено выделение 100 млн евро.