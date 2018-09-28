ЕС инвестирует 1 млрд евро в развитие суперкомпьютерных технологий

Совет ЕС официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе с государствами-членами ЕС 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру мирового класса сообщила в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.
Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, призванный стимулировать технологию высокопроизводительных вычислений путем учреждения нового европейского совместного предприятия, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"Это предприятие будет регулировать совместное использование ресурсов в Европе с целью разработки суперкомпьютеров для обработки "больших данных", что является важным инструментом для поиска ответов на вызовы современного мира", - сказано в коммюнике Совета ЕС.
Совместное предприятие получит название EuroHPC. Оно будет базироваться в Люксембурге. Его членами станет ЕС, отдельные страны союза и ряд других стран. Ожидается, что свою работу предприятие начнет не позднее начала 2019 года.
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