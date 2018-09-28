Киргизия опасается роста героинового трафика из Афганистана

Рост наркотрафика из Афганистана в Киргизию может спровоцировать увеличение уровня преступности в стране, заявил в пятницу зампред киргизского правительства Жениш Разаков на заседании Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств в Оше.

"Находясь в непосредственной близости с крупнейшим производителем нелегальных опиатов в мире - Афганистаном, где в прошлом году выращен рекордный урожай опийного мака, Киргизия подвергается опасности наплыва дешевого героина", - сказал вице-премьер.

"Наплыв дешевого героина может спровоцировать не только ухудшение ситуации с оборотом наркотических средств, но и криминогенной ситуации в целом", - добавил он.

Ж.Разаков отметил, что строящаяся дорога "Север - юг", проходящая по территории Нарынской и Иссык-Кульской областей с низкой плотностью населения в отдельных местах и минимальной правоохранительной инфраструктурой, может быть использована преступниками в качестве нового ответвления так называемого "Северного маршрута" афганского наркотрафика.

Вице-премьер Киргизии добавил, что необходимо принять меры для противодействия нелегальному обороту наркотиков и прекурсоров в стране.

В свою очередь представитель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Даниэл Рысалиев напомнил, что территория Киргизии используются наркоторговцами как один из основных транзитных коридоров по транспортировке наркотических средств из Афганистана для дальнейшей отправки в Казахстан в Россию и в страны дальнего зарубежья.

Д.Рысалиев добавил, что рост наркотрафика через южный регион Киргизии вызван, в том числе, участием в этом процессе местных жителей по причине низкого уровня жизни и безработицы.

Участники встречи приняли решение "усилить работу по противодействию трафику наркотиков афганского происхождения и внести предложения в проект разрабатываемого Плана реализации Антинаркотической программы правительства на период 2019-2024 годов".

По данным Управления ООН по наркотикам и преступлениям (UNDOC), посевы опийного мака в Афганистане в 2017 году достигли рекордных 328 тыс. гектаров, что на 63% больше, чем годом ранее.

Рекордный урожай опийного мака в 2017 году позволяет прогнозировать беспрецедентно высокий уровень производства героина, а именно 550-900 тонн наркотика экспортного качества (50-70% очистки), что создает новые вызовы как для Афганистана, так и для стран центральноазиатского региона, являющихся транзитными для афганского наркотрафика, отмечают эксперты UNDOC.