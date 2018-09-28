Путин планирует пообщаться в Душанбе со всеми коллегами из стран СНГ, в том числе с Лукашенко - Песков

Президент РФ Владимир Путин в ходе пребывания на саммите глав государств СНГ в Душанбе планирует так или иначе пообщаться со всеми коллегами из стран Содружества, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В ходе протокольного мероприятия, которое сейчас проходит в Душанбе от имени Эмомали Рахмона, состоится общение (В.Путина) с другими лидерами, в том числе и с президентом Белоруссии", - сказал Д.Песков.
Он также добавил, что позже в пятницу президент РФ проведет отдельную встречу с хозяином саммита - президентом Таджикистана.
В.Путин уже имел возможность поговорить с президентом Молдовы, премьер-министром Армении и президентом Киргизии.
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