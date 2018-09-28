Назарбаев и Пашинян на встрече в Душанбе высказались за укрепление отношений Казахстана и Армении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "на полях" саммита СНГ в Душанбе обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы двустороннего взаимодействия и развития торгово-экономических отношений, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.
Н.Назарбаев отметил высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Арменией, указав на существующий потенциал для его расширения.
"Казахстан с Арменией всегда связывали добрые отношения. Торговый оборот между нашими странами в прошлом году увеличился почти на 60%. Подобная тенденция сохраняется и сейчас. Хочу отметить, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Правительствам необходимо продолжить усилия по укреплению двусторонних связей. Наши компании имеют возможность инвестировать в экономику обоих государств", - сказал казахстанский лидер, которого цитирует его пресс-служба.
Н.Назарбаев также обратил внимание на вопросы трудовой миграции и необходимость расширения контактов между предпринимателями двух стран, подчеркнув наличие благоприятных условий для этого.
Н.Пашинян со своей стороны отметил хорошую динамику развития двусторонних отношений.
"Наше взаимодействие отличается положительной динамикой. Уверен, что оно и дальше получит свое должное развитие. Для нас очень важны отношения с Казахстаном, мы надеемся продвигать их в сфере экономики, в том числе в области инвестиций, - сказал премьер-министр Армении, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, Н.Пашинян отметил важность укрепления сотрудничества между Казахстаном и Арменией в рамках международных организаций.
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