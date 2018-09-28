Меркель на следующей неделе посетит Израиль

Канцлер Германии Меркель 3 октября нанесет визит в Израиль для участия в межправительственных консультациях, сообщила в пятницу представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

По ее словам, 3 и 5 октября в Иерусалиме пройдут седьмые германо-израильские правительственные консультации.

"Канцлера поэтому будут сопровождать представители разных ведомств", - указала М.Фиц.

В том числе в консультациях примет участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

В рамках мероприятия состоятся переговоры А.Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, запланирована совместная пресс-конференция политиков.