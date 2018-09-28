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Дальнее зарубежье 28.09.2018 17:05

Меркель на следующей неделе посетит Израиль

Канцлер Германии Меркель 3 октября нанесет визит в Израиль для участия в межправительственных консультациях, сообщила в пятницу представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

По ее словам, 3 и 5 октября в Иерусалиме пройдут седьмые германо-израильские правительственные консультации.

"Канцлера поэтому будут сопровождать представители разных ведомств", - указала М.Фиц.

В том числе в консультациях примет участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

В рамках мероприятия состоятся переговоры А.Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, запланирована совместная пресс-конференция политиков.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]