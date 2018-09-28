Пашинян обещает рассказать подробности разговора с президентом Азербайджана в Душанбе после возвращения в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "на полях" саммита СНГ в Душанбе.
"В Душанбе между мной и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся разговор. Расскажу о подробностях после приезда в Ереван", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.
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