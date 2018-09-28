Большинство украинцев выступают за членство страны в ЕС - опрос

Более половины граждан Украины высказывается за вступление страны в Евросоюз, считая основными преимуществами вступления в ЕС повышение уровня жизни и содействие в борьбе с коррупцией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.
Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, большинство украинцев (52%) считает, что Украине необходимо стать членом Европейского Союза. В тоже время, около трети респондентов (34%) с этим не согласны и ещё 15% не смогли определиться со своей позицией.
При этом результаты опроса показывают, что на Украине существуют региональные отличия в отношении украинцев к членству в ЕС: больше всего хотят видеть Украину в ЕС на западе и центре страны (79% и 58% соответственно). При этом в большинстве своем не разделяют евроинтеграциоиных устремлений на юге и востоке Украины (58% и 57% соответственно).
Основными преимуществами членства в ЕС, согласно опросу, украинцы считают повышение уровня жизни людей (38%), содействие в борьбе с коррупцией (27%) и свободное передвижение за границу (26%).
Опрос проводился с 16 по 28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, опрошен 2041 респондент. Погрешность выборки составляет 2,3%.
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