В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет

Парламентский комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на заседании в пятницу одобрил изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе парламента.

"Эти изменения предусматривают снижение возраста принятия на воинский учет подростков. В настоящее время это 16 лет, поправки предусматривают принятие на учет с 15 лет", - отметили в парламенте.

Данные изменения обусловлены тем, что с 1 сентября 2018 года биометрические удостоверения личности в Азербайджане выдаются лицам при достижении 15-летнего возраста.

Кроме этого, согласно поправкам, военнообязанные и военнослужащие (исключение составляют солдаты и матросы), осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений могут быть сразу разжалованы до рядового.

Ожидается, что парламент Азербайджана на следующей неделе обсудит данные поправки.

Ф.Исазаде