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Социум 28.09.2018 15:37

В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет

Парламентский комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на заседании в пятницу одобрил изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе парламента.

"Эти изменения предусматривают снижение возраста принятия на воинский учет подростков. В настоящее время это 16 лет, поправки предусматривают принятие на учет с 15 лет", - отметили в парламенте.

Данные изменения обусловлены тем, что с 1 сентября 2018 года биометрические удостоверения личности в Азербайджане выдаются лицам при достижении 15-летнего возраста.

Кроме этого, согласно поправкам, военнообязанные и военнослужащие (исключение составляют солдаты и матросы), осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений могут быть сразу разжалованы до рядового.

Ожидается, что парламент Азербайджана на следующей неделе обсудит данные поправки.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЮНОШИ, УЧЕТ, ВОЗРАСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]