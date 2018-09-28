В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет

Парламентский комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на заседании в пятницу одобрил изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе парламента.
"Эти изменения предусматривают снижение возраста принятия на воинский учет подростков. В настоящее время это 16 лет, поправки предусматривают принятие на учет с 15 лет", - отметили в парламенте.
Данные изменения обусловлены тем, что с 1 сентября 2018 года биометрические удостоверения личности в Азербайджане выдаются лицам при достижении 15-летнего возраста.
Кроме этого, согласно поправкам, военнообязанные и военнослужащие (исключение составляют солдаты и матросы), осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений могут быть сразу разжалованы до рядового.
Ожидается, что парламент Азербайджана на следующей неделе обсудит данные поправки.
Ф.Исазаде
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