Минобороны Бельгии собирается судиться с Google из-за спутниковых изображений бельгийских стратегических объектов

Министерство обороны Бельгии намерено подать судебный иск против Google в связи с тем, что американская компания отказывается размыть на своих спутниковых изображениях "чувствительные объекты бельгийской армии", сообщил в пятницу интернет-портал Sudinfo.be.
По причине безопасности военное ведомство просило Google размыть изображения ряда объектов, как это уже было сделано в случае Франции.
"Констатировав, что это не было сделано, оно выдвинет иск против Google", - приводит издание слова официального представителя министерства.
В сообщении поясняется, что в настоящий момент изображения таких объектов, как военная база Клейне Брогель, база ВВС во Флорене, АЭС, кризисный центр и нефтехранилища антверпенского порта ясно видны на спутниковых изображениях, доступных на Google Maps.
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