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Регион 28.09.2018 17:48

Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили пожаловалась БДИПЧ на нападки соперников по избирательной кампании

Кандидат в президенты Грузии, экс-министр иностранных дел Саломе Зурабишвили пожаловалась в пятницу наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на нападки со стороны ее соперников по избирательной кампании, отметив их "неевропейское поведение".

"Я объяснила представителям миссии, как не по-европейски ведут себя мои оппоненты в ходе предвыборной кампании, хотя многие из них говорят о Европе и в названиях их партий присутствует "Европа". Они все еще не поняли, что означает европейская предвыборная кампания", - заявила журналистам С.Зурабишвили, которую на президентских выборах 28 октября поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Грузинские эксперты отмечают, что практически все 24 кандидата в президенты строят свои предвыборные кампании на критике С.Зурабишвили, обвиняя ее в предательстве интересов Грузии, доброжелательном отношении к России и незнании грузинского языка.

66-летняя С.Зурабишвили родилась, жила и работала во Франции. В Грузию занять должность министра иностранных дел ее пригласил бывший президент страны Михаил Саакашвили. С 2004 по 2005 года она была главой грузинского МИД, но из-за разногласий с представителями правящей тогда партии "Единое национальное движение" ушла в отставку. В 2006 году она создала свою политическую партию "Путь Грузии".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, БДИПЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]