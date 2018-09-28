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СНГ 28.09.2018 16:10

Путин на встрече с Рахмоном заявляет о необходимости удержать темпы роста товарооборота между РФ и Таджикистаном

Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранить высокие темпы роста товарооборота с Таджикистаном и выразил намерение обсудить с президентом этой страны Эмомали Рахмоном дальнейшие перспективы сотрудничества.

"Я рад возможности обменяться с вами информацией о том, как развиваются наши отношения, и наметить шаги на дальнейшую перспективу", - сказал В.Путин в пятницу в начале встречи с Э.Рахмоном.

Глава российского государства отметил хороший темп развития двусторонних отношений между Россией и Таджикистаном. В частности, В.Путин обратил внимание на рост товарооборота на 35% в текущем году.

"Нам нужно удержать набранные темпы", - сказал он.

Президент России поблагодарил своего таджикского коллегу за хорошую организацию саммита СНГ, который прошел в Душанбе 27-28 сентября.

В свою очередь Э.Рахмон заявил о намерении обсудить с В.Путиным состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества между двумя странами.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]