Путин на встрече с Рахмоном заявляет о необходимости удержать темпы роста товарооборота между РФ и Таджикистаном

Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранить высокие темпы роста товарооборота с Таджикистаном и выразил намерение обсудить с президентом этой страны Эмомали Рахмоном дальнейшие перспективы сотрудничества.
"Я рад возможности обменяться с вами информацией о том, как развиваются наши отношения, и наметить шаги на дальнейшую перспективу", - сказал В.Путин в пятницу в начале встречи с Э.Рахмоном.
Глава российского государства отметил хороший темп развития двусторонних отношений между Россией и Таджикистаном. В частности, В.Путин обратил внимание на рост товарооборота на 35% в текущем году.
"Нам нужно удержать набранные темпы", - сказал он.
Президент России поблагодарил своего таджикского коллегу за хорошую организацию саммита СНГ, который прошел в Душанбе 27-28 сентября.
В свою очередь Э.Рахмон заявил о намерении обсудить с В.Путиным состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества между двумя странами.
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