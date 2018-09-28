Генпрокурор Азербайджана удостоен ордена «За Службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении 43 сотрудников органов прокуратуры орденами и медалями, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов удостоен ордена «За службу Родине» 1-ой степени, его заместители - Камран Алиев, Намиг Аскеров, Рустам Усубов и Ханлар Велиев - ордена «За службу Родине» 2-ой степени.

Награды присуждены в связи с 100-летним юбилеем создания Азербайджанской прокуратуры и отличившимся на службе сотрудникам.

Ф.Исазаде