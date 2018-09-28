Ураган "Роза", направляющийся к Тихоокеанскому побережью Мексики, достиг 4-й категории, сообщает в пятницу телеканал Си-Би-Эс.
Максимальная скорость ветра достигала 230 км/час.
Ожидается, что суши ураган достигнет не раньше начала следующей недели. За это время, как полагают эксперты, он успеет ослабеть.
Национальный центр Ураганов США предупреждает, что из-за "Розы" будут волноваться океанические воды у побережья юго-восточной части Мексики и мексиканского полуострова Калифорния. В связи с этим центр предупреждает об опасности нахождения в океанических водах во время урагана.
Пашинян заявил о договоренности с президентом Азербайджана создать "оперативную связь"
Генпрокурор Азербайджана удостоен ордена «За Службу Родине»
Пашинян обещает рассказать подробности разговора с президентом Азербайджана в Душанбе после возвращения в Ереван
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»