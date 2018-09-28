Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 18° 25° 1 Окт 16° 25° 2 Окт 18° 27°

Дальнее зарубежье 28.09.2018 18:03

Приближающийся к Мексике ураган "Роза" усилился до 4-й категории

Ураган "Роза", направляющийся к Тихоокеанскому побережью Мексики, достиг 4-й категории, сообщает в пятницу телеканал Си-Би-Эс.

Максимальная скорость ветра достигала 230 км/час.

Ожидается, что суши ураган достигнет не раньше начала следующей недели. За это время, как полагают эксперты, он успеет ослабеть.

Национальный центр Ураганов США предупреждает, что из-за "Розы" будут волноваться океанические воды у побережья юго-восточной части Мексики и мексиканского полуострова Калифорния. В связи с этим центр предупреждает об опасности нахождения в океанических водах во время урагана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, УРАГАН, КАТЕГОРИЯ


Похожие новости


Ураган "Франклин" обрушился на Мексику Мексика эвакуирует тысячи туристов в связи с ураганом "Одиль" Ураган "Рэймонд" близ Мексики теряет мощность и скоро превратится в тропический шторм Шторм "Мануэль" у берегов Мексики набрал силу и превратился в ураган Число жертв от урагана и шторма в Мексике возросло до 40 человек Ураган "Ингрид" и тропический шторм "Мануэль" унесли жизни 21 жителя Мексики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]