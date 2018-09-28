Ураган "Роза", направляющийся к Тихоокеанскому побережью Мексики, достиг 4-й категории, сообщает в пятницу телеканал Си-Би-Эс.

Максимальная скорость ветра достигала 230 км/час.

Ожидается, что суши ураган достигнет не раньше начала следующей недели. За это время, как полагают эксперты, он успеет ослабеть.

Национальный центр Ураганов США предупреждает, что из-за "Розы" будут волноваться океанические воды у побережья юго-восточной части Мексики и мексиканского полуострова Калифорния. В связи с этим центр предупреждает об опасности нахождения в океанических водах во время урагана.