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Регион 28.09.2018 16:43

Эрдоган призвал Берлин экстрадировать проживающих в ФРГ сторонников Гюлена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что Германия должна экстрадировать сторонников богослова Фетхуллаха Гюлена, которые проживают на территории ФРГ.

"РПК (Рабочая партия Курдистана - ИФ) и ФЕТО (организация, возглавляемая Ф.Гюленом) - террористические организации, и наша цель - бороться с ними. И мы требуем от Германии, чтобы она помогала нам в этом", - сказал Р.Т.Эрдоган на пресс-конференции в Берлине.

"Я попросил госпожу Меркель оказать нам поддержку в этой борьбе. В будущем мы будем тесно сотрудничать", - отметил он.

По его словам, в Германии проживают сотни человек, связанных с движением ФЕТО. Президент Турции призвал Берлин экстрадировать их.

"Мы должны поймать этих подозреваемых и выдать их (правоохранительным органам - ИФ). Это важно с точки зрения безопасности для мира и благополучия наших стран", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель турецкий лидер также сообщил о решении возобновить работу механизмов двухстороннего сотрудничества, которые ранее не действовали. Со своей стороны канцлер ФРГ отметила, что Берлин заинтересован в стабильной Турции.

Р.Т.Эрдоган накануне прибыл в Берлин с официальным визитом. Ожидается, что он пробудет в Германии до 29 сентября.

Его визит проходит на фоне акций протеста в ряде городов Германии. Недовольство участников демонстрация связано, в частности, с ситуацией с правами человека в Турции.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка переворота. Власти Турции подозревают в подготовке переворота проживающего в США оппозиционного турецкого проповедника Ф.Гюлена и его организацию ФЕТО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГЮЛЕН, СТОРОННИКИ


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