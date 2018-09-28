AzerGold с апреля 2017г выручил около $121 млн от продажи золота и серебра на международных рынках

Доходы ЗАО "AzerGold" от продажи драгоценных металлов на международных рынках, начиная с апреля 2017 года, составили 205 млн манатов, заявил заместитель председателя правления общества Огтай Мамедов журналистам в пятницу.

"За период с апреля 2017 года и до сих пор доходы общества от экспорта и продажи драгметаллов на международных рынках, включая 93 тыс. унций золота, составили 205 млн манатов ($120,8 млн по текущему курсу)", - сказал О.Мамедов.

По его словам, AzerGold в 2018 году рассчитывает увеличить объем производства золота на 33%.

Как сообщалось ранее, в 2017 году (за апрель–декабрь – ИФ-Аз) доходы AzerGold от экспорта и продажи на международных рынках 60,3 тыс. унций золота и 86,4 тыс. унций серебра составили 131,5 млн манатов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

В 2017 году AzerGold приступил к разработке месторождения Човдар.

Б.Рустамбеков