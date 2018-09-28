Сооснователь Microsoft Пол Аллен заинтересован в покупке лондонского футбольного клуба "Челси" у россиянина Романа Абрамовича, сообщает The Sun.

Отмечается, что П.Аллен уже пообщался на эту тему с футбольным агентом Пинхасом Захави, который является близким другом Р.Абрамовича.

В настоящее время 65-летний американский бизнесмен П.Аллен является владельцем ФК "Сиэтл Саундерс", который представляет американскую лигу MLS, клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд", команды "Сиэтл Сихокс", выступающей в американском футболе.

Ранее сообщалось, что Р.Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба "Челси" от 3 млрд фунтов стерлингов. Отмечалось, что он уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 млрд фунтов.

В августе газета The Times сообщала о решении продать футбольный клуб "Челси". Основная причина продажи - реструктуризация активов на фоне возможных санкций со стороны США, а также проблемы с британской визой, которые возникли у Р.Абрамовича весной, после чего бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.

Р.Абрамович купил футбольный клуб "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов (223 млн долларов в то время - ИФ) в 2003 году. До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах, ни в европейских соревнованиях. С 2003 по 2018 год клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.