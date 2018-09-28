Лукашенко говорит, что обсудил с Путиным действия НАТО у границ Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность действиями НАТО у границ Союзного государства и сообщил, что обсудил этот вопрос конфиденциально с президентом России Владимиром Путиным.

"Вопрос безопасности - это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства", - сказал А.Лукашенко журналистам на полях заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе в пятницу.

Его слова приводит госагентство БелТА.

"Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ). Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу", - сказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что в сфере безопасности довлеют и прочие факторы, в том числе военные. "Возьмите у нас - об этом много сейчас на саммите говорили, не один президент. И я там об этом говорил, и Нурсултан Абишевич (Назарбаев - ИФ). Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие", - сказал А.Лукашенко.