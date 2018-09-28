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Происшествия 28.09.2018 17:02

В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека

На заводе "Араз" Министерства оборонной промышленности Азербайджана в г.Ширван в пятницу произошел пожар, пострадали два человека, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"Пожар возник в 10:45 во время ремонтных работ в одном из контейнеров на 8-ом участке завода "Араз". Пожар был потушен максимально быстро", - отметили в ведомстве.

В результате инцидента легкие ожоги получили два сотрудника завода. "Они оба были доставлены в местную больницу", - подчеркнули в министерстве.

В настоящее время специалисты выясняют причины пожара.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]