В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека

На заводе "Араз" Министерства оборонной промышленности Азербайджана в г.Ширван в пятницу произошел пожар, пострадали два человека, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"Пожар возник в 10:45 во время ремонтных работ в одном из контейнеров на 8-ом участке завода "Араз". Пожар был потушен максимально быстро", - отметили в ведомстве.

В результате инцидента легкие ожоги получили два сотрудника завода. "Они оба были доставлены в местную больницу", - подчеркнули в министерстве.

В настоящее время специалисты выясняют причины пожара.

Ф.Исазаде