В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека

На заводе "Араз" Министерства оборонной промышленности Азербайджана в г.Ширван в пятницу произошел пожар, пострадали два человека, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
"Пожар возник в 10:45 во время ремонтных работ в одном из контейнеров на 8-ом участке завода "Араз". Пожар был потушен максимально быстро", - отметили в ведомстве.
В результате инцидента легкие ожоги получили два сотрудника завода. "Они оба были доставлены в местную больницу", - подчеркнули в министерстве.
В настоящее время специалисты выясняют причины пожара.
Ф.Исазаде
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