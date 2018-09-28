AzerGold к апрелю 2019г завершит подготовку ТЭО подземной разработки месторождения Човдар

ЗАО "AzerGold" планирует в I-ом квартале 2019 года завершить подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта подземной разработки месторождения Човдар (запад Азербайджана), сообщил заместитель председателя правления общества Огтай Мамедов журналистам в пятницу.
«Работа над ТЭО проекта подземной разработки месторождения Човдар завершится в I-ом квартале 2019 года. Реализация самого проекта начнется в 2021 году», - отметил О.Мамедов.
По его словам, предэксплуатационное бурение, проведенное на территории месторождения Човдар, дало положительные результаты. В целом, было пробурено 32 скважины, подтвердившие наличие запасов драгметаллов, добыча которых будет осуществляться в рамках подземной разработки месторождения Човдар.
«Кроме того, для обнаружения новых запасов драгоценных металлов компания в настоящее время ведет буровые работы в южной части Гейгельского района (запад Азербайджана), на участке Тулаллар, и в Нахчыванской Автономной Республике - на участке Ортакенд-Ханага рудного узла Гейдаг-Алинджа», - отметил О.Мамедов.
По его словам, в 2019 году "AzerGold" планирует начать геологические исследования в Гейгельском районе, у подножья горы Кяпаз на территории 11-12 кв. км.
Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.
Разработка месторождения Човдар началась в 2017 году и является частью пятилетнего среднесрочного стратегического плана деятельности «AzerGold» по разработке золотоносных и железорудных месторождений и промыслов.
Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.
Б.Рустамбеков, Н.Аббасова
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