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Бизнес и законодательство 28.09.2018 17:17

AzerGold к апрелю 2019г завершит подготовку ТЭО подземной разработки месторождения Човдар

ЗАО "AzerGold" планирует в I-ом квартале 2019 года завершить подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта подземной разработки месторождения Човдар (запад Азербайджана), сообщил заместитель председателя правления общества Огтай Мамедов журналистам в пятницу.

«Работа над ТЭО проекта подземной разработки месторождения Човдар завершится в I-ом квартале 2019 года. Реализация самого проекта начнется в 2021 году», - отметил О.Мамедов.

По его словам, предэксплуатационное бурение, проведенное на территории месторождения Човдар, дало положительные результаты. В целом, было пробурено 32 скважины, подтвердившие наличие запасов драгметаллов, добыча которых будет осуществляться в рамках подземной разработки месторождения Човдар.

«Кроме того, для обнаружения новых запасов драгоценных металлов компания в настоящее время ведет буровые работы в южной части Гейгельского района (запад Азербайджана), на участке Тулаллар, и в Нахчыванской Автономной Республике - на участке Ортакенд-Ханага рудного узла Гейдаг-Алинджа», - отметил О.Мамедов.

По его словам, в 2019 году "AzerGold" планирует начать геологические исследования в Гейгельском районе, у подножья горы Кяпаз на территории 11-12 кв. км.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

Разработка месторождения Човдар началась в 2017 году и является частью пятилетнего среднесрочного стратегического плана деятельности «AzerGold» по разработке золотоносных и железорудных месторождений и промыслов.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Б.Рустамбеков, Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАЗРАБОТКА, ТЭО


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