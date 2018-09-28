Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов

ООО «AzerTelecom», магистральный (backbone) интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью, предоставляет корпоративным клиентам услуги SIP-телефонии.

Услуга SIP-телефонии (Session Initiation Protocol Telephony) позволяет клиентам получать качественную связь в своих офисах и имеет ряд преимуществ.

Так, в отличие от традиционных фиксированных (стационарных) номеров, клиенты с SIP-номерами могут переносить эти номера на желаемый адрес без каких-либо дополнительных затрат. Также, высокое качество связи, идентификация номера, переадресация звонка, принятие неограниченного количества звонков в Колл-центрах в крупных компаниях, создание услуги внутренной виртуальной PBX (Private Branch Exchange) связи среди преимуществ SIP-телефонии.

Данная телекоммуникационная услуга, функционирующая через Интернет-протокол (IP), предоставляемая корпоративным клиентам компанией «AzerTelecom», позволяет клиентам пользоваться современной, качественной и надежной связью.

ООО «AzerTelecom» является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана – компания «Bakcell». Стоит отметить, что наряду с услугой SIP-телефонии, компания также предоставляет клиентам такие телекоммуникационные услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, VPN (виртуальная частная сеть), услуги backbone, услуга VoIP, защита от DDоS атак и т.д.