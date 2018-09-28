AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе

ЗАО «AzerGold» передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию по вопросу разработки иностранными компаниями золотоносных месторождений в Кельбаджарском районе, оккупированном в настоящее время Арменией.
«Мы ведем активное сотрудничество с Генпрокуратурой по вопросу разработки иностранными компаниями золотоносных месторождений в Кельбаджарском районе»,- заявил зампред правления «AzerGold» Огтай Мамедов журналистам в пятницу.
По его словам, вся имеющаяся по данному вопросу в «AzerGold» информация передана в Генпрокуратуру. "Мы хотим, чтобы этот вопрос нашел решение в рамках норм международных права, и надеемся, что решение будет положительным", - отметил он.
Как сообщалось ранее, Генпрокуратура на основе полученных материалов от «AzerGold» установила, что компании «Vallex Group», «Base Metals», «ACP», «Металлургический институт Lerna», «Teghout» и др., зарегистрированные в Армении и в других стран, занимаются добычей золота и драгметаллов на месторождениях в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана.
Факты разработки этими компаниями месторождений на оккупированных территориях подтверждены данными со спутника «Azersky».
Управление по тяжким преступлениям возбудило по данным фактам уголовное дело по ст. 192.2.3 (незаконное предпринимательство) и 318.2 (незаконное пересечение госграницы Азербайджана) УК Азербайджана.
Власти Азербайджана также планируют подать в международный экономический суд на вышеуказанные компании, которые занимаются незаконной добычей золота на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.
Кроме этого, Азербайджан намерен в кратчайшие сроки привлечь международную аудиторскую компанию с целью определения ущерба незаконной добычи драгметаллов на оккупированных территориях.
Б.Рустамбеков
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