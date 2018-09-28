В Минюсте России не усматривают нарушения прав сторонников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", поскольку ее запрет на территории страны введен обоснованными решениями судов, эта позиция будет представлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) до 7 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

"При формировании правовой позиции власти РФ исходят из обоснованности и правомерности решений, принятых национальными судами в отношении религиозной организации "Свидетели Иеговы", в связи с чем нарушений положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод не усматривается", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в пятницу на запрос "Интерфакса".

В ведомстве подтвердили, что срок подготовки и представления в ЕСПЧ позиции властей РФ по жалобам "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России и Калинин против России" и "МРО Глазов и другие против России" действительно продлен до 7 декабря 2018 года "в связи со значительным количеством фигурирующих в жалобах заявителей, а также объектов недвижимого имущества, расположенных в различных субъектах РФ".

Верховный суд России 20 апреля 2017 по иску Минюста признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. В минувшую среду радиостанция "Свобода" сообщила, что ЕСПЧ предоставил Минюсту России отсрочку до 7 декабря 2018 года на подготовку замечаний к жалобам запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" (УЦСИ). "Минюст должен был отправить в ЕСПЧ свои замечания в начале сентября, однако, как сообщил замминистра ведомства Михаил Гальперин, не успел этого сделать из-за большого числа заявителей и объема документации", - говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что иск против РФ "Свидетели Иеговы" подали год назад - в связи с решением Верховного суда о запрете деятельности этой религиозной организации на территории России и признании ее экстремистской. По данным "Свободы", общая сумма компенсаций по жалобам верующих составляет около 79 млн евро (около 6 млрл рублей), а основное требование к России - возврат конфискованной недвижимости.