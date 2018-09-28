Россия и ЕС продлевают соглашение о научном сотрудничестве

Министерство науки и высшего образования России и Евросоюз договорились продлить действие соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

"Стороны договорились продолжить взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество по широкому спектру направлений, а также пролонгировать соглашение между правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий от 16 ноября 2000 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

28 сентября в Москве завершилось очередное заседание Совместного комитета Россия - Европейский Союз по сотрудничеству в области науки и технологий, который проходит раз в год в РФ и в ЕС.

С российской стороны председательствовал на встрече директор департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России Михаил Романовский, со стороны ЕС - директор по международному сотрудничеству Генерального директората по исследованиям и инновациям Европейской Комиссии Мария Кристина Руссо.

"Стороны подчеркнули, что масштабные совместные планы требуют прочного фундамента. Это касается не только финансовой поддержки, но и нормативно-правовой базы. В этой связи участники заседания поддержали продление соглашения между правительством Российской Федерации и ЕС о сотрудничестве в области науки и технологий, выразив уверенность в том, что эта проверенная временем основа научно-технического сотрудничества России и ЕС эффективно послужит и в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соглашение предполагает сотрудничество в рамках совместных проектов научных исследований, в том числе - совместное использование научного оборудования, сбор данных, визиты и обмен кадрами, проведение семинаров и симпозиумов. Ранее соглашение продлялось в феврале 2014 года на пять лет, его действие истекает в феврале 2019 года.