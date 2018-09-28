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Бизнес и законодательство 28.09.2018 18:06

Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 30 сентября – 5 октября экспортную миссию в Казахстан, отмечается в сообщении Минэкономики.

"Экспортная миссия, в которую войдут 29 азербайджанских компаний, будет направлена в казахстанские города Алматы и Шимкент. В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведет двусторонние встречи с казахстанскими компаниями, обсудят вопросы экспорта продукции", - отмечается в сообщении.

В состав экспортной миссии включены компании, занимающиеся производством пищевой продукции, стройматериалов.

Н.Аббасова

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКСПОРТ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]