Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 30 сентября – 5 октября экспортную миссию в Казахстан, отмечается в сообщении Минэкономики.
"Экспортная миссия, в которую войдут 29 азербайджанских компаний, будет направлена в казахстанские города Алматы и Шимкент. В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведет двусторонние встречи с казахстанскими компаниями, обсудят вопросы экспорта продукции", - отмечается в сообщении.
В состав экспортной миссии включены компании, занимающиеся производством пищевой продукции, стройматериалов.
Н.Аббасова
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