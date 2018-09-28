FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине

Нидерландский банк развития FMO рассматривает возможность предоставления до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar для строительства солнечной электростанции (СЭС) в Украине, сообщается на сайте финучреждения.
Уточняется, что средства могут быть выделены в рамках синдицированного кредита, который организует Европейский банк реконструкции и развития.
За счет кредитных средств Scatec Solar планирует построить СЭС установленной мощностью 30 МВт.
Ранее сообщалось, что Scatec Solar подписала соглашение с Rengy Development (Киев) о совместной реализации проектов строительства СЭС в Николаевской области общей мощностью 47 МВт. Общая стоимость строительства СЭС - 52 млн евро. К строительству планируется приступить в конце текущего года.
Scatec Solar намерена в 2018 году также приступить к строительству СЭС в Черкасской области общей мощностью 83 МВт.
Scatec Solar уже построила и эксплуатирует СЭС мощностью 322 МВт в разных странах, еще 434 МВт фотоэлектрических станций находятся на этапе строительства.
Компания работает в Чехии, ЮАР, Руанде, Гондурасе, Иордании.
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