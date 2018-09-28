Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 18° 25° 1 Окт 16° 25° 2 Окт 18° 27°

СНГ 28.09.2018 20:31

Главу "дочки" "БТА банка" задержали в Киргизии за махинации с коттеджами сына экс-президента

В Киргизии задержан глава "дочки" казахстанского "БТА Банка" Темир Рыскулов, который подозревается в соучастии в злоупотреблении при продаже национализированного коттеджного городка "Идеал Хауз", принадлежавшего сыну экс-президента республики Максиму Бакиеву.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики, председатель правления ЗАО "БТА Банк" Т.Рыскулов был задержан в середине сентября, он содержится в СИЗО-1 Бишкека.

В пресс-службе не уточнили, по какому делу задержан Т.Рыскулов, но сообщили, что ему предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям, одна из них - соучастие в злоупотреблении.

Ранее киргизское агентство "24kg" сообщило, Т.Рыскулов задержан по уголовному делу о продаже национализированного после 2010 года коттеджного городка "Идеал Хаус". Сообщается, что сделка нанесла ущерб государству на $10 млн, а Т.Рыскулов является покупателем коттеджей.

В апреле МВД Киргизии задержало бывшего главу Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбека Казакова по подозрению в злоупотреблении должностным положением и незаконном использовании служебного положения при осуществлении приватизации при продаже "Идеал Хауза".

Б.Казаков подозревается в продаже по неоправданно низкой цене 48 коттеджей на территории 12,4 гектара недалеко от государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

19 сентября 2017 года ФУГИ Киргизии реализовал за $2 млн коттеджный городок "Идеал-Хаус" в Бишкеке, принадлежавший сыну экс-президента республики М.Бакиеву и национализированный после 2010 года. Победителем аукциона стала компания "ВостокТехКомплект".

После апрельской революции 2010 года, в результате которой в Киргизии сменилась власть, президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано.

Сын К.Бакиева - Максим заочно приговорен в Киргизии к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас М.Бакиев проживает в Лондоне.

"БТА Банк" (Киргизия) является дочерней структурой казахстанского "БТА банка", который после череды скандальных судебных процессов, связанных с руководством финучреждения, в июне 2015 года сдал лицензию и вышел из банковской системы Казахстана.

Бывший глава "БТА банка" Мухтар Аблязов ранее был признан виновными в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями и заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы. Банкир уже много лет скрывается за рубежом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, БАНКИР, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]