Несоблюдение сделки с Ираном подорвет авторитет Совбеза ООН - МИД КНР

Глава МИД Китая Ван И выступил в пятницу с призывом к сторонам соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.
"В случае невыполнения условий договора о нераспространении, будет подорван авторитет Совета безопасности ООН, а мир и стабильность в регионе и во всем мире будут поставлены под угрозу",- сказал он на заседании Генассамблеи ООН.
"Такой сценарий не нужен никому и Китай настоятельно призывает стороны продолжать выполнять план действий", - добавил он.
СВПД был подписан Ираном и "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. Ранее в этом году США объявили о выходе из этой сделки.
Пашинян заявил о договоренности с президентом Азербайджана создать "оперативную связь"
Генпрокурор Азербайджана удостоен ордена «За Службу Родине»
Пашинян обещает рассказать подробности разговора с президентом Азербайджана в Душанбе после возвращения в Ереван
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»