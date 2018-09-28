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Дальнее зарубежье 28.09.2018 19:55

Несоблюдение сделки с Ираном подорвет авторитет Совбеза ООН - МИД КНР

Глава МИД Китая Ван И выступил в пятницу с призывом к сторонам соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

"В случае невыполнения условий договора о нераспространении, будет подорван авторитет Совета безопасности ООН, а мир и стабильность в регионе и во всем мире будут поставлены под угрозу",- сказал он на заседании Генассамблеи ООН.

"Такой сценарий не нужен никому и Китай настоятельно призывает стороны продолжать выполнять план действий", - добавил он.

СВПД был подписан Ираном и "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. Ранее в этом году США объявили о выходе из этой сделки.

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Тэги: КНР, СВПД, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]