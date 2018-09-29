Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились предпринять меры по снижению напряженности на линии соприкосновения и госгранице Армении и Азербайджана.
"В Душанбе состоялся разговор с И.Алиевым. Первое, о чем мы договорились, чтобы поручить нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги, чтобы на линии соприкосновения и госгранице снизить уровень напряженности. Это важная договоренность", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
"Сейчас есть договоренность о пресечении нарушений режима перемирия. Я отдал приказ нашим ВС, и прошлая ночь, впервые после того, как я стал премьером, была самой мирной", - отметил Н.Пашинян.
Он проинформировал, что с президентом Азербайджана "зафиксировали нашу приверженность к переговорному процессу".
"Мы также договорились создать оперативную связь. Технические детали не обсуждали, но договорились, что будет разработана соответствующая система оперативной связи. Если мы хотим, чтобы режим перемирия полностью сохранялся, то такая связь должна быть", - отметил премьер Армении.
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