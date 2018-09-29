Лидеры Азербайджана и Армении договорились о выработке механизмов по установлению оперативной связи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность переговорам по снижению напряженности на линии соприкосновения и госгранице Азербайджана и Армении.

«На полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В информации отмечается, что лидеры решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.