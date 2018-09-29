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Карабахский конфликт 29.09.2018 09:03

Лидеры Азербайджана и Армении договорились о выработке механизмов по установлению оперативной связи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность переговорам по снижению напряженности на линии соприкосновения и госгранице Азербайджана и Армении.

«На полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В информации отмечается, что лидеры решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]